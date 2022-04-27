Duvarlarında çatlama yaşanan iş hanı polisi alarma geçirdi - Son Dakika
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Duvarlarında çatlama yaşanan iş hanı polisi alarma geçirdi

27.04.2022 23:38

Duvarlarında çatlama yaşanan iş hanı polisi alarma geçirdi Malatya'da bir iş hanının duvarlarında meydana gelen çatlama polis ekiplerini alarma geçirdi.

Duvarlarında çatlama yaşanan iş hanı polisi alarma geçirdi

MALATYA - Malatya'da bir iş hanının duvarlarında meydana gelen çatlama polis ekiplerini alarma geçirdi. Beton parçaların çevreye düştüğü sokak giriş çıkışlara kapatıldı.

Olay, 22.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi.

Edilen bilgilere göre, Kirazoğlu sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir iş hanının duvarlarından kopan beton parçaların sokak içerisine düştüğünü gören çevre esnafı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler iş hanının bulunduğu sokağı giriş çıkışlara kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaralananın olmadığı çevre esnafının büyük korku yaşadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Duvarlarında çatlama yaşanan iş hanı polisi alarma geçirdi
Duvarlarında çatlama yaşanan iş hanı polisi alarma geçirdi
Duvarlarında çatlama yaşanan iş hanı polisi alarma geçirdi
Duvarlarında çatlama yaşanan iş hanı polisi alarma geçirdi
Duvarlarında çatlama yaşanan iş hanı polisi alarma geçirdi
Duvarlarında çatlama yaşanan iş hanı polisi alarma geçirdi
Duvarlarında çatlama yaşanan iş hanı polisi alarma geçirdi
Duvarlarında çatlama yaşanan iş hanı polisi alarma geçirdi
Duvarlarında çatlama yaşanan iş hanı polisi alarma geçirdi
Duvarlarında çatlama yaşanan iş hanı polisi alarma geçirdi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Duvarlarında çatlama yaşanan iş hanı polisi alarma geçirdi - Son Dakika


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