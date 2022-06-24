Son dakika haber! Duygu'nun katilinin indirimsiz müebbet hapsine onama - Son Dakika
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Son dakika haber! Duygu'nun katilinin indirimsiz müebbet hapsine onama

24.06.2022 14:14
Son dakika haber! Duygu'nun katilinin indirimsiz müebbet hapsine onama

Son dakika habere göre ANTALYA'da, kaybolduktan 13 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten'i (30) öldüren Veli Ünder'in (38) indirimsiz ömür boyu hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

ANTALYA'da, kaybolduktan 13 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten'i (30) öldüren Veli Ünder'in (38) indirimsiz ömür boyu hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Muratpaşa ilçesinde, 6 Eylül 2020'de, 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura ödemek için evden çıktı. Kent merkezine gelen Çelikten, sevgilisi Veli Ünder'in otomobiline bindikten sonra bir daha haber alınamadı. Ünder, 7 Eylül'de polisi arayıp, "Kardeşim acil yetişin. Varsak'tan geçiyordum. Bir adam orada kadına sıktı. Yetişin, ormanın içinde. Varsak'ın üstünde" diyerek telefonu kapattı. İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iz takip köpekleri ve dronlarla ormanda geniş çaplı arama yaptı. Ekipler, 19 Eylül'de bir kadının kısmen taşla kapatılmış ve toprağa gömülmüş cesedini buldu. Kadının sırt ve göğsünden bıçaklandığı, başına sert cisimle vurulduğu, geçen sürede çürüdüğü ve başının da vücudundan ayrıldığı görüldü. Kan örneği alınarak yapılan DNA incelemesinde, ölen kişinin Duygu Çelikten olduğu belirlendi. Çelikten'in annesi ve kardeşi, üzerinde bulunan kıyafet, küpe ve kolyeden teşhis gerçekleştirdi. Polis, kadının son olarak birlikte görüldüğü Veli Ünder'i yakalamak için çalışma başlattı.

PARA KARŞILIĞI CESEDİ GÖMDÜRMÜŞŞüpheli Veli Ünder, 29 Eylül akşamı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanda, kulübede saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Ünder, ilk sorgusunda, cinayeti işlediğini itiraf etti. 1 gün sonra da adliyeye sevk edilen Ünder, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Soruşturmayı genişleten polis, Veli Ünder'in, Duygu Çelikten'in cansız bedenini, arkadaşı Mahsun Demiralp ile Serhat ve Doğukan Özcan kardeşlere 50 bin TL karşılığı gömdürdüğünü tespit etti. Polis, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirilen Özcan kardeşler ile Demiralp de tutuklandı.YARGITAY KARARI ONADIAntalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Veli Ünder'e 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verildi. Heyet, cezada herhangi bir indirim yapmadı. Diğer sanıklar Mahsun Demiralp, Serhat ve Doğukan Özcan'a da 4'er yıl hapis cezası verildi. Heyet, sanıklara da indirim yapmadı ancak cezaevinde kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce onanan karar, sanık avukatları tarafından Yargıtay'a taşındı. Yerel bölge adliye mahkemesinin kararlarının yerinde olduğunu belirten Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, hükmün onanmasına oy birliği ile karar verdi. 1'inci Ceza Dairesi, sanık avukatının temyiz istemlerini esastan reddederek, hükmü onadı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Duygu'nun katilinin indirimsiz müebbet hapsine onama - Son Dakika

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