Aracın motor bölümüne giren yavru kediyi itfaiye ekipleri sahiplendi - Son Dakika

Düzce'de bir aracın motoruna sıkışan ve itfaiye görevlileri tarafından kurtarılan kedi yavrusu, ekipler tarafından sahiplenildi.

Camikebir Mahallesi'ndeki park halindeki bir otomobilin motor bölümüne giren kedinin sesini duyan araç sahibi, kendi imkanlarıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Aracın başına gelen ekipleri kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için uzun çaba sarf etti. Aracın altından çıkan yavru kediyi, gizlendiği duvar kenarından alarak kafese koydu.

Sağlık durumu için Belediye veterinerine gösterilen kedi, itfaiye ekipleri tarafından sahiplenildi.

Kediyi yakalayan Düzce Belediyesi itfaiye eri İnanç Tuncer, ihbar üzerine geldiklerinde yavru kedinin sıkıştığını gördüklerini, uğraşılar sonrası araçtan çıkan kediyi bakım için itfaiyeye getirdiklerini söyledi.

Kediyi ilk etapta kendilerinin sahipleneceğini daha sonra isteyen bir vatandaşa verebileceklerini anlatan Tuncer, "Yavru kedimiz biraz korktu. Önce itfaiyede bakacağız ona daha sonra da sahiplendireceğiz." dedi.