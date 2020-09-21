Son dakika haber! Düzce'de bir ardiyede çıkan yangın yanındaki eve sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haber! Düzce'de bir ardiyede çıkan yangın yanındaki eve sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberine göre Düzce'de bir ardiyede çıkan yangında alevler yanında bulunan eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'de bir ardiyede çıkan yangında alevler yanında bulunan eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dereli Tütüncü Mahallesi 1882. Sokak'ta bulunan ve sokakta yaşayan vatandaşlarca kullanılan bir ardiyede akşam saatlerinde yufka pişirildi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ardiyeden bir anda dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Düzce İtfaiyesi, polis, sağlık ekipleri ile elektrik ve doğalgaz firmalarının yetkilileri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından ardiyedeki yangını yanında bulunan eve sıçramadan söndürdü.

Yangın nedeniyle vatandaşların ortak kullandığı bildirilen ardiye kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haber! Düzce'de bir ardiyede çıkan yangın yanındaki eve sıçramadan söndürüldü

İtfaiye, Dereli, Yangın, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 04:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Düzce'de bir ardiyede çıkan yangın yanındaki eve sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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