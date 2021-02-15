Son dakika haber... Düzce'de çocukları kar eğlencesi

DÜZCE'de etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar aileleri ile dışarı çıkarak gönüllerince eğlendi.

Düzce'de iki gündür etkili olan kar yağışı çocukları sevindirdi. Kalıcı Konutlar bölgesinde rampalarda biriken karların üzerine çıkan çocuklar aileleri ile birlikte karın keyfini çıkardı. Kimi naylon poşetlerle kaymaya çalışırken, kimi de babalarının sırtında kayarak doyasıya eğlendi.