Son dakika haber... Düzce'de dolandırdı, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber... Düzce'de dolandırdı, İstanbul'da yakalandı
09.10.2020 16:49
Son dakika haberleri... DÜZCE'de, telefonda aradığı bir kişiyi, kendisini polis olarak tanıtıp, dolandıran M.Y.A., İstanbul'da yakalandı.
DÜZCE'de, telefonda aradığı bir kişiyi, kendisini polis olarak tanıtıp, dolandıran M.Y.A., İstanbul'da yakalandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, adı açıklanmayan kişiyi telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıttıktan sonra kandırarak 3 bin TL ile 2 altın bileziği aldı. Şüphelinin M.Y.A. olduğunu belirlendi. İstanbul'da olduğu saptanan şüpheli, belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.Aynı yöntemle çok sayıda yaşlıyı dolandırdığı ortaya çıkan M.Y.A. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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