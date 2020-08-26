Son dakika haber... Düzce'de Fındıklık alev alev yandı - Son Dakika

Düzce'de Fındıklık alev alev yandı

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü

DÜZCE - Düzce Beyciler Mahallesi'nde boş arazide oyun oynayan çocukların yaktığı ateş rüzgarın etkisi ile büyüdü. Fındıklığa sıçrayan yangın İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Yangında 2 dönüm fındıklık yandı.

Yangın, Düzce Beyciler Mahallesi'nde bulunan bir toplu konut sitesine yakın fındıklıkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş arazi üzerinde oyun oynayan çocukların yaktığı ateş rüzgarında etkisi ile büyüdü. Bir anda fındıklığa sıçrayan yangını gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yerleşim yerine kadar ulaşmadan yangını söndüren ekiplerin çalışmasını ise sitedeki vatandaşlar dikkatle izledi. Yangın nedeni ile 2 dönümlük fındıklık tamamen yanarken, emniyet ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.