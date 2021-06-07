Freni boşalan kamyonunun altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, İzzet Büyük, Osmaniye Mahallesi Mehmet Arif Köşkü Caddesi mevkisinde, kamyonundan gelen sese bakmak için araçtan indi.

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