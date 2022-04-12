Son dakika haber! Düzce'de kavga ihbarına gelen polise pasta sürprizi - Son Dakika
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Son dakika haber! Düzce'de kavga ihbarına gelen polise pasta sürprizi

12.04.2022 10:41
Son dakika haber! Düzce'de kavga ihbarına gelen polise pasta sürprizi

Son dakika haberleri... Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kahvehanede kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine "Polis Haftası" dolayısıyla pasta ikram edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kahvehanede kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine "Polis Haftası" dolayısıyla pasta ikram edildi.

İlçeye bağlı Sapak mevkisinde bir kahvehanede kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz olan ekipler, kahvehanede vatandaşlar tarafından pastayla karşılandı.

Sürpriz karşısında şaşıran ekipler, vatandaşlara teşekkür etti.

Polisler, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son dakika haber! Düzce'de kavga ihbarına gelen polise pasta sürprizi

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Polis Haftası, Polis, kavga, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Düzce'de kavga ihbarına gelen polise pasta sürprizi - Son Dakika


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