Kısıtlama denetiminde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kısıtlama denetiminde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı

17.04.2021 13:45

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan trafik polisleri, uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı.

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan trafik polisleri, uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, D-100 kara yolu Öztürkler mevkisinde gerçekleştirdikleri denetim sırasında durdurdukları araçtaki N.C.Y. ve C.S'nin durumlarından şüphelenerek arama yaptı.

Aramada araçta uyuşturucu ele geçirildi, sürücü N.C.Y'nin ehliyetinin olmadığı anlaşıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle iki kişiye 3 bin 469'ar lira ceza uygulayan ekipler, ayrıca sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 6 bin lira ceza kesti.

Uyuşturucu bulunduran iki kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan aracını emanet verdiği öğrenilen kişi, uygulama noktasına gelerek polisleri aracın otoparka çekilmemesi için ikna etmeye çalıştı.

Kısıtlama denetiminde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı
Kısıtlama denetiminde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı
Kısıtlama denetiminde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı
Kısıtlama denetiminde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kısıtlama denetiminde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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