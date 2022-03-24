Son dakika haber | Düzce'de köpeğe kötü muamele cep telefonu kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haber | Düzce'de köpeğe kötü muamele cep telefonu kamerasında

24.03.2022 12:06
Son dakika haber | Düzce'de köpeğe kötü muamele cep telefonu kamerasında

Son dakika haberleri... Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişinin köpeğine kötü muamelede bulunması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişinin köpeğine kötü muamelede bulunması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yalı Mahallesi'ndeki tesise gelen kişinin, tasmayla gezdirdiği köpeğine şiddet uyguladığını gören çevredeki bir kadın, hayvanın sahibine tepki gösterdi.

İhbar üzerine, bir vatandaşın cep telefonuna da yansıyan olayın görüntülerini inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Düzce'de köpeğe kötü muamele cep telefonu kamerasında - Son Dakika


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