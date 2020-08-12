Son dakika haber! Düzce'de orman yangını: 4 hektar alan kül oldu - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Bahçeşehir bölgesi kent ormanı mevkiinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. 4 hektarlık alan alev alev yanarken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangına müdahale edilirken drone ile yönlendirme yapıldı. Orman yangını havadan da görüntülendi.

Yangın, Düzce Bahçeşehir bölgesi kent ormanı mevkisinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Demetevler Mahallesi Kent Ormanı bölgesinde bulunan alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. 4 hektarlık alanı küle çeviren yangını söndürebilmek için bölgeye gelen Düzce, Beyköy, Kaynaşlı ve Gölyaka Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Düzce ve Bolu Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri uzun uğraş verdi. Ekiplerce müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken, bölgede Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer de incelemelerde bulundu. Protokol üyeleri yangının çıktığı bazı bölgelerde yangını söndürebilmek için çalıların yardımı ile alevlere müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapılıyor. Orman yangını drone ile havadan görüntülendi. - DÜZCE