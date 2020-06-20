Düzce'de sağanak yağış etkili oldu

DÜZCE - Düzce'de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Yağış ve beraberindeki fırtına nedeni ile bazı ağaçların dalları koparken, bazı bölgelerde de su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Düzce ve bölgesinde yapılan şiddetli sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından beklenen sağanak yağış başladı. Gök gürültülü sağanak yağışa fırtına da eklenince Düzce'de ağaçlar dallarından koptu. Sağanak yağış sonrasında Düzce il genelinde metrekareye 65.2 kilogram yağış düştü. Yağışın şiddetli olduğu bölgelerde bazı mahallelerde elektrikler kesilirken, bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.