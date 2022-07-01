Son dakika haber... Düzce'de selde 11 köprü ve 15 menfez zarar gördü - Son Dakika
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Son dakika haber... Düzce'de selde 11 köprü ve 15 menfez zarar gördü

01.07.2022 13:59
Son dakika haber... Düzce'de selde 11 köprü ve 15 menfez zarar gördü

Son dakika 3. sayfa haberi: Düzce'de etkili olan sağanak yağış ile beraber oluşan su taşkınlarının ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Düzce'de etkili olan sağanak yağış ile beraber oluşan su taşkınlarının ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. İlk belirlemelere göre 11 köprü ve 15 menfezin yanı sıra 77 kilometre yol zarar gördü.

Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel sonrasında hasar tespit çalışmaları devam ederken bir yandan da yaralar sarılmaya başlandı. Düzce'de etkili olan yağış sonrasında birçok dere taştı. Bu çerçevede selde tüm ilçelerde heyelan, yol dolgusu, asfalt yol ve stabilize yollarda hasar oluştu. Toplamda 44 heyelan meydana gelirken, 8 bin 650 metre yık dolgusu, 22.1 kilometre asfalt yol, 45.57 kilometre stabilize yol ile 11 köprü ve 15 menfez zarar gördü. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Düzce'de selde 11 köprü ve 15 menfez zarar gördü - Son Dakika

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