Selden etkilenen dere yatakları ve köy yollarında çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Selden etkilenen dere yatakları ve köy yollarında çalışmalar sürüyor

01.07.2022 16:42

Düzce'de selden etkilenen Beyköy beldesinde, çöken yollarda düzenleme ve dere yataklarında temizleme çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de selden etkilenen Beyköy beldesinde, çöken yollarda düzenleme ve dere yataklarında temizleme çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi ve belediyeye ait iş makineleri, Beyköy beldesinde çöken yolları düzelterek köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma yapıyor.

Bölgede DSİ'ye ait iş makineleri de sel yaşanan dere yatağı boyunca, temizleme

çalışmalarını sürdürüyor.

Beyköy-Uğur köyü bağlantı yolu Çınardüzü mevkisinde çöken yol ve aynı yol üzerindeki bir köprü girişinde meydana gelen çökme sonucu ulaşıma kapanan köprü de yapılan çalışmalar sonucu trafiğe açıldı.

Ayrıca selden etkilenen Çınardüzü köyüne de enerji hatlarının devrilmesi nedeniyle elektrik verilemiyor.

Öte yandan, ekiplerin sel bölgesinde yaptığı çalışmalar ve dere yatağı kenarında inşaat halindeki 5 katlı binanın bir kısmında yaşanan çökme havadan görüntülendi.

YORUMLAR
500
Selden etkilenen bazı köylere helikopterle jeneratör götürüldü Selden etkilenen bazı köylere helikopterle jeneratör götürüldü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selden etkilenen dere yatakları ve köy yollarında çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
22:00 Canlı yayında Bakan Bilgin'den EYT'lileri ilgilendiren açıklama: Çalışmalarımız var, sorunu çözeceğiz
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
21:36 Bu hafta altın, döviz ve borsa değer kaybetti
21:14 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin başarısı gururlandırdı! Şuana kadar 64 madalya sahibi oldu
21:12 Akşener ve Davutoğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: İktidar siyaseten iflas etmiş
20:48 Galatasaray ilk kez Kuwait Airways hakkında açıklama yaptı: Sponsorluk iddiaları doğru, başlangıç noktasındayız
20:43 Kadının "taciz etti" iddiası üzerine vatandaşlar yardıma koştu! Olayın aslı bambaşka çıktı
19:58 Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz'da başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 22:29:50. #1.12#
SON DAKİKA: Selden etkilenen dere yatakları ve köy yollarında çalışmalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement