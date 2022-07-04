Bölgede DSİ'ye ait iş makineleri de dere yatağında sel sularıyla gelen ağaç, taş ve kaya parçaları ile çöpleri temizliyor.

İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesine ait iş makineleri, Beyköy beldesinde çöken yolları düzelterek köy yollarının ulaşıma açılması için mesai yapıyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Selden etkilenen dere yatakları ve köy yollarında çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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