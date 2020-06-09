Son dakika haber... Düzce'de seyir halindeki otomobilde yangın ve patlama

Son dakika haberleri: Düzce'de seyir halindeyken yangın çıkan otomobilin LPG tertibatında patlama meydana geldi.

Düzce'de seyir halindeyken yangın çıkan otomobilin LPG tertibatında patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda seyreden Aykut Serbest idaresindeki 81 ABA 825 plakalı otomobil, Çerkez Taşköprü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Motor bölümünden dumanlar çıkan otomobili yol kenarına çeken sürücü, yangını kendi çabaları ile söndürmek istedi. Kısa sürede aracın tamamını saran alevler nedeniyle LPG tertibatında küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle araç kullanılmaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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