Son dakika haber | Düzce'de şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçiril - Son Dakika
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Son dakika haber | Düzce'de şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçiril

07.07.2022 11:13
Son dakika haber | Düzce'de şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçiril

Son dakika 3. sayfa haberi... DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kent genelinde yaptıkları uygulamalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, av tüfeği, 34 gram uyuşturucu 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kent genelinde yaptıkları uygulamalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, av tüfeği, 34 gram uyuşturucu 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler son iki hafta içinde umuma açık işyerleri ve metruk alanlar, park/bahçeler, eğlence mekanlarında ve aranan şahıslara yönelik olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince uygulamalar yaptı. Yapılan uygulamalarda 7 bin 992 şahsın sorgulanırken, haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 44 şahıs gözaltına alındı. 16 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan uygulamada merkezde; 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 78 adet fişek, 28 gram bonzai, 6 gram metamfetamin; Akçakoca'da ise av tüfeği, silah, 26 adet fişek, 5 gram kenevir tohumunu ele geçirildi.

Umuma açık işyerlerine yönelik denetimlerde ise 1 kafe ve 1 dernek lokali olmak üzere 2 farklı işyerine kapalı alanda tütün, tütün mamulleri ve alkol tüketildiği, 1 büfeye ise alkol satış saatlerine riayet etmemek gerekçesiyle idari işlem başlatıldığı bildirildi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Düzce'de şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçiril - Son Dakika

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