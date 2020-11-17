Tamir ettiği lastiğin patlamasıyla yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Düzce'de tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu yaralanan işçi tedavi altına alındı.
Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çalışan Yusuf K, tamir ettiği lastiğe hava basmaya başladı.
Bir süre sonra basıncın etkisiyle şiddetli şekilde patlayan lastik, Yusuf K'nin yüzüne isabet etti.
Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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