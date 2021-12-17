Düzce'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Tuncay S. yönetimdeki 34 UG 8312 plakalı tır ile Hayrettin G. idaresindeki 34 NBZ 75 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Akçaören köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki Kezban G. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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