Son dakika haber... Düzce'de uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 gram metamfetamin, 1 gram esrar ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs yapılan operasyonda yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada; 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma dahilinde tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 4 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak suçundan ayrıca adli işlem yapıldı. Şahıslardan 3 gram metamfetamin maddesi ve 2 parça halinde 1 gram esrar maddesi ele geçirildi. - DÜZCE