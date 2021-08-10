Düzce'de 55 kök kenevirin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte yasa dışı kenevir ekimi yaptığı öne sürülen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 55 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğerleri, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika