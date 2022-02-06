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Son dakika haber | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

06.02.2022 18:06
Son dakika haber | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İlçe Jandarma Komutanlıkları ve narkotik köpeklerinin desteğiyle geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Şüphe üzerine durdurdukları araçta ve F.A'nın üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ve kullanma aparatı ele geçirdi.

Zanlı F.A. gözaltına alındı.

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Uyuşturucu, Kaçakçılık, Jandarma, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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