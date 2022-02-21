Üye Girişi
Son dakika haber | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

21.02.2022 10:48
Son dakika haber | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik köpeklerinin katılımıyla merkeze bağlı Camikebir Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı'nda ihbar üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan B.S.Ç. ve İ.K'nin üst aramasında ve BSÇ'nin ofisinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler haklarında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı Son dakika haber | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı Uyuşturucuyu kullanan da satan da yakalandı Uyuşturucuyu kullanan da satan da yakalandı Son dakika haberleri | Uyuşturucu kullanıcıları jandarma ekiplerine yakalandı Son dakika haberleri | Uyuşturucu kullanıcıları jandarma ekiplerine yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Uyuşturucu, Narkotik, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:42 Tebriz'de düşen askeri eğitim uçağında 3 kişi yaşamını yitirdi!
10:33 Bir kadının işkence günlüğü: Ağzıma silahı dayadın, defalarca dövdün, eve kilitledin! 5 yıl önce asılı bulunan Medine Kara yaşadıklarını böyle yazmış!
10:29 NBA All-Star 2022'de Stephen Curry'den tarihi rekor!
10:26 Günlerdir eylemdeydiler, direndiler, kazandılar, geri dönüyorlar! Migros depo işçileri işlerinin başında
10:23 AK Parti 2023'te seçmenini evden çıkarmakta zorlanabilir! "Oy vermeyeceğim" diyenler, kararsızların önüne geçti! Çoğu iktidar seçmeni!
10:07 DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Yem fiyatlarını görünce biz
09:44 İrem Derici aşkını ilan etti: Çok seviyorum
09:52 Hırsızlık değil, adeta film sahnesi! Hareket halindeki araçtan hırsızı çekti ama...
09:55 Rusya- Ukrayna krizinde son gelişme! İki büyük gazete duyurdu: Putin, saldırı emrini verdi
09:49 Artık evlenmek için iki kere düşünmek gerekecek! Mobilya fiyatları iki katına fırladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 10:54:42. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement