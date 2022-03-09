Son dakika haber: Düzce'de yeni itfaiye binasının inşasında son aşamaya gelindi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Düzce'de yeni itfaiye binasının inşasında son aşamaya gelindi

09.03.2022 17:17
Son dakika haber: Düzce'de yeni itfaiye binasının inşasında son aşamaya gelindi

Son dakika haberleri: Düzce'de yeni itfaiye binasındaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Düzce'de yeni itfaiye binasındaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından itfaiye teşkilatının modernize hale gelmesi için başlatılan binada çalışmalar devam ediyor.

2 bin 400 metrekare alana kurulan itfaiye binasının inşaatında iç zemin, yer döşeme, pencere çalışmalarının tamamlanmasının ardından dış cephe çalışmalarına geçildi.

Dış cephe kaplama çalışmalarının ardından doğalgaz bağlantılarının yapımı için kolları sıvayacak ekipler, 108 metrekare su deposunun da yapımını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirdi.

Yeni yapılan hizmet binasının inşaatı tamamlandığında itfaiye ekiplerinin vakalara daha kısa sürede müdahale etme kabiliyeti yakalaması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Vali Atay denetime bizzat katıldı Vali Atay denetime bizzat katıldı

İtfaiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Düzce'de yeni itfaiye binasının inşasında son aşamaya gelindi - Son Dakika


Son Dakika
18:24 İsrail Cumhurbaşkanı 19 yıl sonra Türkiye'de: Hepimiz için bereket getirir
18:22 Savaşa sessiz kaldı! Ukrayna Milli Takımı'nda yer alan futbolcunun tüm unvanları geri alındı
18:17 Dost olmayan ülkeler belirlendi! Rusya tespit ettiği şirketleri kamulaştırıyor
18:13 Köpekten kaçarken kamyon çarpmıştı! Baba kızının sağlık durumundan bahsetti:10 dakika kalbi durdu
17:54 Selda Bağcan'dan Gülşen'e eleştiri geldi: Tasvip etmiyorum
17:39 Enes Ünal başarısıyla gururlandırdı! Yine ayın oyuncusu seçildi
17:30 Hamile kadın doktorun söyledikleriyle neye uğradığını şaşırdı! İkinci rahminden de hamile kaldı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
17:15 Galatasaray'dan 13 hakem kararına tepki geldi: Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür
17:03 Tren istasyonunda herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift, az kalsın linç ediliyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 18:54:11. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Düzce'de yeni itfaiye binasının inşasında son aşamaya gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement