Son dakika haber! DÜZCE Düğünde havaya ateş eden 2 maganda tutuklandı - Son Dakika

Düğünde havaya ateş eden 2 maganda tutuklandı

DÜZCE'nin Kaynaşlı İlçesi'nde köy meydanında düzenlenen düğünde havaya ateş ederek bir kişinin yaralanmasına bir kişinin ise öldürülmesi olayı ile ilgili havaya ateş ettiği tespit edilen 6 kişi göz altına alındı. Şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynaşlı İlçesi Bıçkıyanı Köyü'nde köy meydanında 23 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenen düğünde havaya ateş edilmesi sonucunda kolundan vurulan Melek Çakır hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken Gülhan Çetin ise hayatını kaybetti. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında düğünde bulunan kamera ve cep telefonu görüntülerinden havaya ateş ettiği tespit edilen N.B, C.B, M.Ç, M.B, M.B, M.A.K göz altına alındı. Şahıslar Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadelerinin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıslardan Nihat Bayrak ve Cengiz Bayrak 'Olası kastla adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.