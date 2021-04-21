Son dakika haber: Düzce Emniyet Müdürlüğünden "kağıt toplayan vatandaşa ceza kesildiği iddiası"na açıklama Açıklaması - Son Dakika

Düzce Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında motosikletiyle kağıt toplayan vatandaşa salgın tedbirlerine uymadığı için değil, ehliyetiz ve sigortasız motosiklet kullandığı gerekçesiyle ceza kesildiğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması noktasında motosikletlerin karıştığı kazaların önlenmesi ve motosiklet sürücülerinin korunmasına yönelik trafik birimlerince mutat olarak denetimlerin yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda ekiplerin kentte denetimlerini aralıksız sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz trafik denetim ekiplerimizce Valilik kavşağında tespit edilen ve basında 'Karton toplayan motosikletli' şeklinde yer alan olayda, motosikleti kullanan kişinin sürücü belgesinin olmadığı, taşıtın sigortasının bulunmadığı tespit edilmiş ve görevlilerce bu ihlallere ilişkin Karayolları Trafik Kanununda öngörülen idari müeyyideler uygulanmıştır. Karton toplayan vatandaşa sokağa çıkma değil, ehliyetiz ve ruhsatsız motosiklet kullanma cezası kesilmiştir. Aksi durumda trafik güvenliği açısından risk teşkil eden bu ihlallerin tespit edilmemiş ve gerekli tedbirlerin uygulanmamış olması halinde telafisi mümkün olmayacak çok daha ağır maliyetlere neden olacağı muhakkaktır."

Açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.