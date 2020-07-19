Son dakika haber! DÜZCE Mantar toplarken uçuruma düştü, AFAD kurtardı - Son Dakika

Mantar toplarken uçuruma düştü, AFAD kurtardı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde ormana mantar toplamaya giden Ahmet Gündüz, uçurumdan aşağı düştü. Vücudunda kırıklar olan Ahmet Gündüz, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Akçakoca'daki evinden dün öğle saatlerinde Kirazlı Köyü'ne mantar toplamaya gideceğini söyleyerek çıkan Ahmet Gündüz'e akşam saatlerinde ulaşamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve Düzce Arama Kurtarma Ekibi, Ahmet Gündüz'ü ormanlık alanda aramaya başladı. Bölgede özellikle uçurum olan alanların aranması sonucu bu sabah 04.00 sıralarında Ahmet Gündüz'e ulaşıldı. Yapılan ilk kontrollerde Gündüz'ün vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. Kurtarma ekiplerince uçurumdan çıkarılan Ahmet Gündüz, arazi aracına konularak ormanın dışında bekleyen ambulansın bulunduğu alana götürüldü. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Gündüz, tedavi altına alındı.