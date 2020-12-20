Son dakika haber! DÜZCE/ SAKARYA - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin - Son Dakika

Düzce'nin cadde ve parklarından detay görüntüler

Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinin kent merkezlerinden detaylar

DÜZCE/ SAKARYA - Sakarya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklara sessizlik hakim oldu.

Adapazarı ilçesinde Atatürk Bulvarı, Demokrasi Meydanı ve Uzun Çarşı ile Serdivan ilçesinde Çark Caddesi, Kent Park ve Millet Bahçesi mevkilerinde kısıtlama nedeniyle sakinlik yaşandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Düzce'de büyük oranda uyuluyor. Düzce'nin cadde, meydan ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.