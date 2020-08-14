Son dakika haber | DÜZCE Sıkıştırılan ambulans şarampole yuvarlanarak yandı, sağlık çalışanları ve hasta ölümden döndü
Bir son dakika haberine göre DÜZCE Sıkıştırılan ambulans şarampole yuvarlanarak yandı, sağlık çalışanları ve hasta ölümden döndü (Ekiyle Yeniden)
DÜZCE Sıkıştırılan ambulans şarampole yuvarlanarak yandı, sağlık çalışanları ve hasta ölümden döndü (Ekiyle Yeniden)
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 23:45
Kaynak: DHA
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