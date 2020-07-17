Son dakika haber... Düzce Üniversitesi ilk sıralarda yer aldı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) 5 ana gösterge ve 45 alt gösterge doğrultusunda, Türkiye'deki 172 üniversitenin 2018 yılı verileri ile üniversitelerin genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019" açıklandı.



Kurulduğu günden beri birçok önemli başarıya imza atan Düzce Üniversitesi; YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'na göre önemli başarı elde ederek ilk sıralarda yer aldı. YÖK tarafından hazırlanan rapora göre Düzce Üniversitesi, Kamu kurumları ile en çok ortak proje üreten 3. üniversite olurken üniversite bünyesinde kurulan Kariyer Merkezleri tarafından en çok faaliyet gerçekleştirilen 4. üniversite olarak önemli bir başarıya daha imza attı. Üniversitelerin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerin kanıt temelli yapılabilmesi amacıyla YÖK'te oluşturulan komisyon tarafından "üniversite izleme ve değerlendirme çalışması" yürütüldü ve bu kapsamda 45 gösterge belirlendi. Bu göstergeler; "eğitim ve öğretim", "araştırma-geliştirme, proje ve yayın", "uluslararasılaşma", "bütçe ve finansman" ile "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" ana kategoriler olarak belirlendi ve üniversiteler bu kapsamda değerlendirmelere tabii tutuldu. - DÜZCE