Son dakika haber: Düzce Üniversitesi ve DTSO yeni bir iş birliği protokolüne daha imza attı - Son Dakika

Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) arasında "Analiz İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen iş birliği protokolüne, Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası adına ise Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin imza attı.

"Üniversite Sanayi İş Birliktelikleri" adı altında birçok projeye imza atan Düzce Üniversitesi, DTSO'yla imzaladığı bu iş birliği protokolüyle; Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin dahil olduğu tüm analiz yeterlikleri kapsamında, DTSO vasıtasıyla Düzce Üniversitesi laboratuvarlarına gelen numune analizlerini maliyet açısından daha avantajlı olarak yapacak. Ayrıca imzalanan protokolle ortak sosyal ve Ar-Ge amaçlı çalışmalar da yürütülecek. - DÜZCE