Son dakika gündem: Düzce-Zonguldak yolu sel sebebiyle trafiğe kapandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Düzce-Zonguldak yolu sel sebebiyle trafiğe kapandı

21.06.2022 12:25

Son dakika haber: Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebi ile Çayağzı deresi taştı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebi ile Çayağzı deresi taştı. Zonguldak-Düzce yolu trafiğe kapandı.

Düzce'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebi ile Düzce-Zonguldak yolunda sel meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinden itibaren Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ile beraber biriken sular Çayağzı deresinde yükselmeye sebep oldu. Yükselme ile birlikte Düzce-Zonguldak yolunda sel meydana geldi. Sel sebebi ile trafik tamamen durdu. Zonguldak yönüne gitmek isteyenler uzun araç kuyruğu oluştururken, Düzce yönünde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.

Bölgede ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.

(Enes Bektaş-Tuncay Türkgülü/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika gündem: Düzce-Zonguldak yolu sel sebebiyle trafiğe kapandı - Son Dakika

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