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Son dakika haber: Düzensiz göçmenlerin Ege Denizi'ndeki film gibi hikayesi Yargıtay kararında - Son Dakika

Son dakika haber: Düzensiz göçmenlerin Ege Denizi'ndeki film gibi hikayesi Yargıtay kararında

16.01.2022 11:02
Son dakika haber: Düzensiz göçmenlerin Ege Denizi'ndeki film gibi hikayesi Yargıtay kararında

Son dakika haberler: Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ege Denizi üzerinden yurt dışına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerden 2'sinin denize düşüp ölmesine ilişkin davada, sanığa "göçmen kaçakçılığı" ve "olası kastla öldürme" suçlarından verilen 47 yıl 11 ay hapis cezasını onadı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ege Denizi üzerinden yurt dışına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerden 2'sinin denize düşüp ölmesine ilişkin davada, sanığa "göçmen kaçakçılığı" ve "olası kastla öldürme" suçlarından verilen 47 yıl 11 ay hapis cezasını onadı.

Yargıtayın, 2 kişinin hayatını kaybettiği göçmen kaçakçılığıyla ilgili verdiği onama kararında, düzensiz göçmenlerin Avrupa'da yeni bir hayat kurmak için göze aldığı tehlikeli yolculuğun detayları yer aldı.

200 avro eksik olunca tekneyi kullanmayı kabul etti

Yargıtay kararına konu olan davanın Suriye uyruklu sanığı, yurt dışına kaçak yollarla gidebilmek için 2 yıl boyunca Türkiye'de ayakkabıcılık işinde çalıştı. 2016'da yakınları aracılığıyla insan kaçakçıları ile temas kuran sanık, kaçakçılara yurt dışına gitmek istediğini söyledi. Kaçakçıların bu iş için 1600 avro istemesi üzerine sanık, 200 avrosunun eksik olduğunu belirtti. Bunun üzerine kaçakçılar, düzensiz göçmenleri taşıyacak tekneyi kullanmayı kabul etmesi karşılığında 1400 avroya kendisini götüreceklerini söyledi.

45 dakika tekne eğitimi alıp denize açıldı

Kaçakçılarla anlaşan sanık, olay tarihinden bir gün önce insan kaçakçılarından Balıkesir Ayvalık'ta 40-45 dakika tekne kullanma eğitimi aldı. Kaçakçılar, tekne kullanmayı bilmeyen sanığa, motoru çalıştırmayı ve tekneyle nasıl manevra yapılacağını öğretti.

Ertesi gün kaçakçılar tarafından zeytinlik bir alana getirilen diğer düzensiz göçmenler, gece olunca tekneye bindirildi. Bir gün önce eğitim aldığı tekne yerine başka bir tekneyle karşılaşan sanık, diğer göçmenlerle birlikte can yeleğini giyerek tekneye bindi. Teknenin denize açılmasından sonra insan kaçakçıları bölgeden ayrıldı.

İki kişi denize düşerek hayatını kaybetti

Yaklaşık 10 dakika kadar sonra tekneye dalga çarpması üzerine göçmenlerden ikisi denize düştü ancak kurtarılamadı. Teknenin su almaya başlamasından sonra telefonla yardım isteyen düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaşanan olayın ardından tekneyi kullanan Suriyeli sanık hakkında, göçmen kaçakçılığı ve olası kasıtla iki kişinin öldürülmesi suçundan kamu davası açıldı. Davaya bakan Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı göçmen kaçakçılığı suçundan 6 yıl 3 ay hapis ve 75 bin lira adli para cezasına, denize düşerek ölen biri çocuk olmak üzere iki kişi yönünden de "olası kastla öldürme" suçundan 41 yıl 8 ay hapse mahkum etti.

Amacının yurt dışına gitmek olduğunu anlatan sanık, parası olmadığı için tekneyi kullanmayı kabul ettiğini belirtti.

Kararın istinafa taşınması üzerine dosyaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

İstinaf kararının da temyiz edilmesiyle dosya, Yargıtaya geldi.

Verilen ceza hukuka uygun bulundu

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, temyiz incelemesi sonucu sanık avukatlarının temyiz istemini esastan reddetti ve verilen hükmü onadı.

Daire kararının gerekçesinde, yerel mahkeme hükmünün tüm dosya kapsamına göre hukuka uygun olduğu, aşamalardaki delillerin hukuka uygun olarak toplandığı, bu nedenle sanık avukatlarının temyiz isteminin yerinde görülmediği bildirildi.

Öte yandan dairenin bir üyesi, sanığın göçmen kaçakçıları ile birlikte hareket etmediği, parası yetmediği için tekneyi kullanmayı kabul ettiği, sanığın da teknede olduğunu belirterek, sanığın "bilinçli taksirle adam öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle karşı oy yazdı.

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Ceza Dairesi, Ege Denizi, Yargıtay, Temyiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Düzensiz göçmenlerin Ege Denizi'ndeki film gibi hikayesi Yargıtay kararında - Son Dakika


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