Son dakika haber... Düziçi'nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

Düziçi ilçesinde polis ekiplerince motosiklet denetimi yapıldı.

Düziçi ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde sürücü ve yolcuların koruma başlığı kullanımı, araç plakalarının görünürlüğü, egzoz ve sürücü araç tescil belgeleri kontrol edildi.

Denetimde 52 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edilirken, 13 sürücüye 40 bin ceza uygulandı, 10 motosiklet trafikten men edildi.