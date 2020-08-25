Son dakika haber! E-5 Karayolu'nda motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi - Son Dakika

E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde hafif ticari aracın sürücüsü, seyir halinde olan bir motosikletlinin üzerine sürdü. Trafik sıkışınca inen motosikletli, yanına gittiği esnada ise araç sürücüsü geri manevra yaparak başka bir motosikletliye çarparak yere düşürdü. Tartışma çıkması üzerine ise araç sürücüsü kaçınca trafikte kovalamaca yaşandı. Motosikletlilerin üstüne sürerek terör estiren sürücü, bir süre sonra başını aracın içerisine sokarak kendisiyle kavga eden motosikletliyi birkaç metre sürükledi. Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde iş çıkışı trafikte seyir halinde olan 34 KS 8864 plakalı aracın sürücüsü, karayolunda giden motosikletlinin üzerine sürdü. Bunun üzerine duruma sinirlenen motosikletli, trafik sıkışınca inerek araç sürücüsünün yanına gitti. O esnada anlamsız bir şekilde geri manevra yapan araç sürücüsü, arkasında duran motosikletli kuryeyi çarparak yere düşürdü. Tansiyonun yükselmesi üzerine arkadan gelen motosiklet sürücüsü inerek sürücüyle tartışmaya başladı. Tartışma esnasında ise araç sürücü bir anda kaçmaya başladı.

E-5 Karayolu'nda kovalamaca sonrası terör estirdi

Bunun üzerine motosikletliler kaçan sürücüyü kovalamaya başladı. Cevizlibağ mevkisinde başlayan kovalamaca trafik yoğunluğu nedeniyle ara ara durdu. Ancak araç sürücüsü bu kez de dörtlü sinyallerini yakarak emniyet şeridinden kaçmaya başladı. Motosikletlilerin takip ettiği ve bir süre sonra durdurduğu araç sürücüsü, başını aracın camından içeriye sokarak kavga etmeye başlayan motosikletliyi birkaç metre sürükleyerek kaçmaya devam etti. Trafikte arka arkaya şeritler değiştirerek kaçmaya devam eden sürücü, motosikletlerin de üstüne sürdü. Bahçelievler mevkisine kadar süren kovalama sonrası yan yola giren araç sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu. Trafikteki başka bir motosiklet sürücüsü ise kask kamerasına yansıyan o anları sosyal medyada paylaştı. - İSTANBUL