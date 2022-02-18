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Son dakika haber | E-5'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber | E-5'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

18.02.2022 00:41
Son dakika haber | E-5'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre 5 Kadıköy istikametinde gerçekleşen, panelvan, hafif ticari araç, İETT otobüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

E-5 Kadıköy istikametinde gerçekleşen, panelvan, hafif ticari araç, İETT otobüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 22.30 sıralarında Göztepe mevkii E-5 Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muharrem G. kontrolündeki 34 EG 3509 plakalı Mitsubishi marka panelvan minibüs, sürücünün kontrolünü kaybetmesi üzerine 06 BJ 1321 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araçla, ardından 34 HJ 3496 plakalı İETT otobüsü ve 34 CSN 381 plakalı Citroen marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Muharrem G. ve yanındaki diğer yolcu panelvan minibüste sıkıştı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve pokis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan iki vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle otoyolda kısa süreliğine yoğunluk oluştu.

Kaza anında otobüste bulunan yolcu Selim Özkan, "Bizden yaralı kimse yok. Minübüsteki yolcular yaralıydı. İtfaiyeciler kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Bizde heyecan var sadece. Başka bir şey, yaralanma yok" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Son dakika haber | E-5'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haber | E-5'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haber | E-5'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haber | E-5'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haber | E-5'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

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Kadıköy, Tragger, Kaza, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | E-5'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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