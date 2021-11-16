Son dakika haber... EBER GÖLÜ'NDE SAZLIK ALANDA YANGIN - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da Eber gölünün sularının çekildiği Çay ilçesine bağlı Çayırpınar köyü sınırlarındaki sazlık alanda yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile kontrol altına alındı. Türkiye'de 2016 yılından itibaren 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Afyonkarahisar'ın Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangın endişesi yaşandı. Göçmen kuşların uğrak alanlarından olan gölün Çay ilçesine bağlı Çayırpınar köyü sınırlarında bulunan ve suyun çekildiği sazlık alanda saat 17.00 sıralarında alevleri fark eden köylüler durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Çay Belediyesi ile çevre ilçe ve beldelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İtfaiyenin yoğun çabası ile yangın1 saatte kontrol altına alındı. Bölge halkının geçim kaynağı olan sazlık alandaki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.