Son dakika haber: Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yine yangın çıktı - Son Dakika

Son dakika haber: Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yine yangın çıktı

Son dakika haber: Eber Gölü\'ndeki sazlık alanda yine yangın çıktı
Son Güncelleme: 26.01.2021 02:32

Gelen son dakika haberlerine göre AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'nün sularının çekildiği kısımda 5 ayrı noktada yine yangın çıktı.

- AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'nün sularının çekildiği kısımda 5 ayrı noktada yine yangın çıktı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Çayırpınar köyünde, akşam üzeri göl sularının çekildiği 5 noktada yangın çıktı. Yangında kamışlar yanarken, alevler zaman zaman metrelerce yükseğe çıktı. Çay ilçe Jandarma komutanlığı ekipleri güvenliği sağlarken yangına Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, müdahale etti.Gölde daha önce de birçok kez yangın meydana gelmiş ve kamışlar zarar görmüştü. Gölde yanan kamışlar Bolvadin ve Çay ilçesinde birçok köylünün gelir kapısı olurken, yurtdışına ihraç edilerek ciddi anlamda döviz girdisi sağlanıyor. Yangını kim ya da kimlerin çıkardığı bilinmezken bölge halkı ardı ardına yaşanan yangınlara tepki gösterdi


- Afyonkarahisar
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber: Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yine yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yine yangın çıktı - Son Dakika
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