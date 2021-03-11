Son dakika haber! ECB Başkanı Lagarde, politika faiz kararının ardından konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber! ECB Başkanı Lagarde, politika faiz kararının ardından konuştu Açıklaması

11.03.2021 18:45
Son dakika haber! ECB Başkanı Lagarde, politika faiz kararının ardından konuştu Açıklaması, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, tahvil getirilerindeki son artışın, daha geniş finansman koşulları için risk teşkil ettiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, tahvil getirilerindeki son artışın, daha geniş finansman koşulları için risk teşkil ettiğini söyledi.

ECB'nin politika faiz kararının ardından düzenlenen toplantıda konuşan Lagarde, piyasalardaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tahvil getirilerindeki son artışa değinen Lagarde, "Piyasa oranlarındaki artış, daha geniş finansman koşulları için bir risk teşkil ediyor." dedi.

Avro Bölgesi'nde 2021'in ilk yarısındaki verilerin ekonomik zayıflığın devam edeceğine işaret ettiğini belirten Lagarde, ECB'nin, Avro Bölgesi'nin 2021'de yüzde 4, 2022'de 4,1 ve 2023 yılında yüzde 2,1 büyüme kaydetmesini beklediğini bildirdi.

Lagarde, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin bu yılın ilk çeyreğinde tekrar azalmasının beklendiğini kaydetti.

Genel enflasyon görümünün büyük ölçüde değişmediğini ifade eden Lagarde, kur oranları ve enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından takip edilmeye devam edileceğini bildirdi.

Elverişli finansal koşulları korumanın önemli olduğunu vurgulayan Lagarde, tahvil faizlerindeki artışın vaktinden sıkılaştırmaya öncülük edebileceğini söyledi.

Lagarde, Avrupa'da halen yüksek seviyede olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve devam eden karantina uygulamalarının kısa vadede ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.

"ECB'nin 2021 enflasyon beklentisi yüzde 1,5"

Christine Lagarde, risklerin artık daha dengeli olduğunu belirterek, bu yıl Avro Bölgesi'nde ekonomik durumun iyileşmesinin beklendiğini kaydetti.

Lagarde, ECB'nin 2021 enflasyon beklentisinin yüzde 1,5, 2022 için yüzde 1,2 ve 2023 yılı için yüzde 1,4 olduğunu bildirdi. Enflasyonun önümüzdeki dönemde artmasının beklendiğini ifade eden Lagarde, 2021 sonunda enflasyonun yüzde 2 seviyesine çıkmasının da mümkün olduğunu söyledi.

Banka'nın varlık alımlarına devam edeceğini belirten Lagarde, uygun finansal koşulların korunmasının önem taşıdığını, vaktinden önce sıkılaştırmanın arzu edilen bir durum olmadığını aktardı.

"Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) alımlar gelecek çeyrekte dikkate değer şekilde daha hızlı olacak" ifadesinin kullanan Lagarde, PEPP konusunda ECB'nin tam bir esnekliğe sahip olduğunu vurguladı.

"Pusulamız, finansman koşullarıdır"

ECB Başkanı Lagarde, Banka'nın, varlık alımlarının hızı konusundaki kararı tam bir konsensüs içerisinde aldığını da söyledi.

Tahvil alımlarının hızı konusunda henüz net bir rakam belirlenmediğini ifade eden Lagarde, ECB'nin kararlarını mekanik bir şekilde vermediğini, tüm göstergelere bakıldığını kaydetti. Lagarde, "Pusulamız, finansman koşullarıdır." dedi.

ECB Yönetim Konseyi, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı. Buna göre, politika faizi sıfır, mevduat faizi yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizi de yüzde 0,25'te sabit bırakıldı.

Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Enflasyon, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! ECB Başkanı Lagarde, politika faiz kararının ardından konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi
Bakan Soylu'yu Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır Bakan Soylu'yu Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır         
22:06
Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi         
21:31
Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı         
21:19
Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi         
20:51
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı         
19:18
Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti         
17:57
60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı         
16:36
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 22:14:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! ECB Başkanı Lagarde, politika faiz kararının ardından konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei