Son dakika haber! ECB: Mali olarak zayıf ülkeler kredi değil hibe alacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Yardımcısı Luis de Guindos, İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi mali olarak zayıf Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, AB yardımlarının dağıtımında uygulanması durumunda destekleri, kredi olarak değil, "hibe" olarak alacaklarını söyledi.

De Guindos geçen hafta yaptığı bir açıklamada. Euro Bölgesi ekonomisinin, Covid-19 krizinden yılın ikinci yarısında toparlanmaya başlayacağını söyledi.

ECB'den geçen hafta yapılan bir açıklamada da, AB üyesi ülkelere destek için yapılacak tahvil alımlarının (PEPP) 600 milyon eurodan 1.35 trilyon euro düzeyine yükseltileceği belirtildi.

ECB'nin bugün yayımlanan aylık Eonomi Bülteni'nde de, Euro Bölgesi gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) ikinci çeyrekte belirgin bir şekilde daralacağı uyarısı yapıldı.