Son dakika haberi... Eczane çalışanlarını ölümle tehdit eden ve 9 yıl hapis talebiyle yargılanan şüpheli serbest - Son Dakika
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Son dakika haberi... Eczane çalışanlarını ölümle tehdit eden ve 9 yıl hapis talebiyle yargılanan şüpheli serbest

20.07.2022 14:53

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eczane çalışanlarını ölümle tehdit eden ve 9 yıl hapis talebiyle yargılanan şüpheli serbest Ataşehir'de eczane çalışanlarını ölümle tehdit ederek hakaretler savuran şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan toplamda 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Eczane çalışanlarını ölümle tehdit eden ve 9 yıl hapis talebiyle yargılanan şüpheli serbest

İSTANBUL - Ataşehir'de eczane çalışanlarını ölümle tehdit ederek hakaretler savuran şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan toplamda 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyleyen şüphelinin tutuklandıktan 2 hafta sonra tahliye edildiği ortaya çıktı.

Ataşehir'de 19 Haziran'da ilaç almak için çıkan annesine eczanenin konumunun yanlış tarif edildiğini iddia ederek, eczanedeki çalışanları ölümle tehdit eden ve hakaret içeren sözler söyleyen şüpheli Erdem T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ayşenur Ö.'nün eczacı olarak görev yaptığı ve işlettiği iş yerine gelen şüpheli Erdem T.'nin kendisine hakaret ettiği, onu tehdit ettiği ve iş yerine zarar verdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Saldırgan tavırla küfürler savurmuş

Olay günü şüpheli Erdem T.'nin annesinin ilaç almak için evden çıktığı ancak eczaneyi bulamadığı için ilaçlarını alamayarak eve geri döndüğü, annesinden durumu öğrenen ve eczacının yanlış yönlendirmesi sebebiyle eczaneyi bulamadığını düşünerek sinirlenen şüphelinin kendisinin ilaçları almak için eczaneye gittiği anlatıldı. Şüphelinin müştekiye eczaneyi annesine yanlış tarif ettiğini söyleyerek sözlü olarak tepki gösterdiği, kaba konuşmalarına istinaden müştekinin şüpheliden üslubuna dikkat etmesini istediği belirtildi. Şüphelinin, "Ya üslubunuza başlatma" diyerek küfür ettiği, masa üzerinde bulunan plastik cam benzeri yapıya doğru yumruk attığı ve plastik koruyucunun kırıldığı, eczane içinde bulunan diğer şahısların şüpheliyi dışarı çıkarmaya çalıştıkları aktarıldı.

"Öldürürüm" diyerek tehdit etmiş

Müşteki Ayşenur Ö.'nün polisi arayacağını söylemesi karşısında Erdem T.'nin "Bak döverim demiyorum, öldürürüm seni, şu ilacımı verin çok kötü olacak, sakinleştiremiyorum kendimi, ulan bilmiyorsanız ne işiniz var burada, kafanı koparırım senin, bak öyle haberlerde gördüklerine benzemem" diyerek küfür ettiği anlatıldı.

2 hafta sonra tahliye oldu

Şüpheli Erdem T.'nin savunmasında, olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini, pişman olduğunu söylediği, olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan şüphelinin 2 hafta sonra tahliye edildiği belirtildi.

İddianamede, şüpheli Erdem T.'nin "tehdit", "kamu görevlisine karşı alenen hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından toplamda 2 yıl 10 aydan 9 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Öte yandan, 3359 sayılı Sağlık Hizmetler Temel Kanunu'nun 12. Maddesi gereğince şüpheliye verilecek olan hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması talep edildi.

YORUMLAR
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AK Parti'li Turan: 'Çalışanları tehdit etmek büyük bir acizliktir' AK Parti'li Turan: 'Çalışanları tehdit etmek büyük bir acizliktir' AK PARTİ'Lİ TURAN ÇALIŞANLARI TEHDİT ETMEK, BÜYÜK ACİZLİKTİR AK PARTİ'Lİ TURAN ÇALIŞANLARI TEHDİT ETMEK, BÜYÜK ACİZLİKTİR
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Eczane çalışanlarını ölümle tehdit eden ve 9 yıl hapis talebiyle yargılanan şüpheli serbest - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Eczane çalışanlarını ölümle tehdit eden ve 9 yıl hapis talebiyle yargılanan şüpheli serbest - Son Dakika
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