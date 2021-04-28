Son dakika... Eczanede patlama sonrası çıkan yangın büyük panik yaşattı - Son Dakika

Eczanede patlama sonrası çıkan yangın büyük panik yaşattı

Antalya'da nedeni henüz bilinmeyen bir patlama sonucu çıkan yangında eczane alev alev yandı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, sabaha karşı bir eczanede meydana gelen yangın, mahalleliye kabus yaşattı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 3.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi'nde bulunan eczanede meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadelerine bir patlama sonrası başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan eczane küle dönerken, eczanenin bulunduğu binada yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangını söndürebildi.

Sahur zamanına rastlayan yangını çevredeki vatandaşlar balkondan cep telefonuyla görüntüledi. Gün ağırdığında yangının bilançosu ortaya çıktı. Olay sonrası ezcane küle dönerken, eczanenin bulunduğu binanın dumandan büyük hasar gördü.

Yangında can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. İtfaiye ve polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.