Son dakika haber! Eda Nur Kaplan'a "cinsel saldırı" davasına devam edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Eda Nur Kaplan'a "cinsel saldırı" davasına devam edildi

22.03.2022 13:56
Son dakika haber! Eda Nur Kaplan'a "cinsel saldırı" davasına devam edildi

Gelen son dakika haberine göre Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan'a, "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları iddiasıyla tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan'a, "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları iddiasıyla tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

Ankara 12. Ağır Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları ile Eda Nur Kaplan'ın ailesi katıldı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra buna ilişkin savunma yapmaları için sanıklara söz verdi.

Sanık Güzelyurt, uzun süre tutuklu olduğunu, bu durumun telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere neden olduğunu savundu.

Dava dosyasındaki delillerin suçsuz olduğunun ortaya koyduğunu iddia eden Güzelyurt, tahliye talebinde bulundu.

Sanık Ardıçoğlu da Eda Nur Kaplan'ın anne ve kız kardeşinin yargılama devam ederken televizyonlara çıkıp kendilerine yönelik olumsuz bir tablo oluşturmaya çalıştıklarını öne sürdü.

Haksız yere tutuklandığını öne süren Ardıçoğlu, tahliyesini talep etti.

Taraf avukatlarının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yusuf Güzelyurt'u adli kontrol şartıyla tahliye etti, sanık Ardıçoğlu'nun ise tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Olayın geçmişi

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan, ölümünden önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'dan şikayetçi olmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edilerek, bu şekilde, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen sanıkların, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.

Eda Nur Kaplan, sanıklar hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021'de intihar etmişti.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Polis eşi, Sevginur'a öldürmek için ateş etmiş Son dakika gündem: Polis eşi, Sevginur'a öldürmek için ateş etmiş AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI ZEYDAN, İLÇE BİNASINA YAPILAN TAŞLI SALDIRIYI KINADI AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI ZEYDAN, İLÇE BİNASINA YAPILAN TAŞLI SALDIRIYI KINADI

Eda Nur Kaplan, İntihar, Saldırı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Eda Nur Kaplan'a 'cinsel saldırı' davasına devam edildi - Son Dakika


Son Dakika
14:41 Gülşen'e taş çıkartan Nevra Serezli'yi böyle görmemiştiniz! Zamanında arkası olmayan elbise giymiş
14:08 AB'ye kaçak girmeye çalıştı ama yapamadı! Ukraynalı eski milletvekilinin eşinin üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
13:52 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye doktorla görüşmeyi sonunda kabul edecek mi?
13:50 Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular
13:48 Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış
13:39 Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!
13:33 Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 14:46:43. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Eda Nur Kaplan'a "cinsel saldırı" davasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement