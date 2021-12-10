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Son dakika haber... Eda Nur Kaplan'a "cinsel saldırı" davasında yargılama başladı - Son Dakika

Son dakika haber... Eda Nur Kaplan'a "cinsel saldırı" davasında yargılama başladı

10.12.2021 19:23
Son dakika haber... Eda Nur Kaplan'a "cinsel saldırı" davasında yargılama başladı

Son dakika gündem haberine göre Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan'a, "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları iddiasıyla tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan'a, "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları iddiasıyla tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Ankara 12. Ağır Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

İddianamedeki suçlamaların hatırlatılmasının ardından savunmasına başlayan sanık Güzelyurt, Eda Nur Kaplan ile bir sosyal medya uygulaması üzerinde tanıştıklarını söyledi.

Birkaç gün sonra bir eğlence mekanında Kaplan ile buluştuklarını, bu esnada kendisini arkadaşı diye tanıştıran ablasının da yanında bulunduğunu belirten Güzelyurt, bir süre sonra başka bir mekana geçtiklerini söyledi.

İlerleyen saatlerde Kaplan ile eğlence mekanında el ele çıkarak davanın diğer sanığı Mehmet Ardıçoğlu'nun sahibi olduğu otele gittiklerini anlatan Güzelyurt, "Burada birlikte olduk. Bir süre sonra kredi kartımı eğlence mekanında uttuğumu fark ettim. Bunun üzerine otelden çıkıp kartımı almaya gittim." dedi.

Sonrasında otelde yaşananlardan haberinin olmadığını öne süren Güzelyurt, buluşmadan bir gün sonra telefonla arayan Eda Nur Kaplan'ın, kendisinden ve arkadaşı Ardıçoğlu'ndan şikayet olacağını söylediğini aktardı.

Ardından gözaltına alındığını anlatan Güzelyurt, sulh ceza hakimliğinden adli kontrol şartıyla tahliye edildikten bir gün sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandığını aktardı.

İddia edildiği gibi Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunmadığını, aralarında geçen her şeyin gönül rızasına dayandığını savunan Güzelyurt, beraatını istedi.

Sanık Mehmet Ardıçoğlu da Eda Nur Kaplan'ı, Yusuf Güzelyurt'un aracılığıyla tanıdığını söyledi.

Güzelyurt ile Kaplan'ın eğlence mekanından ayrıldıktan sonra sahibi olduğu otele geldiklerini anlatan Ardıçoğlu, "Ben de gecenin ilerleyen saatinde otele geçtim. Yusuf otelden çıkmıştı. Resepsiyonda bulunduğum sırada Eda yanıma geldi, teklifim üzerine odaya geçtik, burada birlikte olduk. Kendisine herhangi bir şekilde cinsel saldırıda bulunmadım." savunmasını yaptı.

Sanık beyanlarının ardından söz verilen Eda Nur Kaplan'ın annesi Fatma Polatoğlu ile ablası Güler Kaplan da sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Tanık beyanlarının alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Şubat 2022'ye erteledi.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Kaplan'ın arkadaşlık sitesinde tanıştığı Yusuf Güzelyurt ile görüşmeye karar verdiği belirtildi.

Kaplan'ın, 31 Temmuz'da ablasıyla Güzelyurt'un bulunduğu eğlence mekanına gittiği, ilerleyen saatlerde sanık Mehmet Ardıçoğlu'nun da gruba dahil olduğu kaydedilen iddianamede, Kaplan ile Güzelyurt'un bir süre sonra eğlence mekanından ayrılarak, Ardıçoğlu'nun sahibi olduğu otele gittikleri anlatıldı.

Burada Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edilen iddianamede, bu şekilde, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen Güzelyurt ve Ardıçoğlu'nun, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

Eda Nur Kaplan, sanıklar hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021'de intihar etmişti.

Eda Nur Kaplan, İntihar, Saldırı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Eda Nur Kaplan'a 'cinsel saldırı' davasında yargılama başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Eda Nur Kaplan'a "cinsel saldırı" davasında yargılama başladı - Son Dakika
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