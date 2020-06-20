Son dakika haber... Edirne'de 109 kiloluk yayın balığı yakalandı - Son Dakika

Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki gölette amatör balıkçılar 109 kiloluk yayın balığı yakaladı.

İlçede amatör balıkçılık yapan Sergen Zabtiye ve kardeşi Eren Zabtiye, Süloğlu Baraj göletinde yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda, 109 kilogram ağırlığında yayın balığı avladı.

Sergen Zabtiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir amatör balıkçılık yaptığını söyledi.

Baraj göletinde ağla balığa çıktıklarını anlatan Zabtiye, "Çok büyük bir balığı ağda görünce şaşırdık. Kardeşim, ben ve bir arkadaşımız balığı 45 dakikada karaya çıkarttık. Görenleri şaşırtacak büyüklükte yayın balığı." dedi.

Zabtiye, balığı restoranlara satacaklarını kaydetti.