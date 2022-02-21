Üye Girişi
Son dakika haber | Edirne'de alkollü araç kullanan sürücüler polis ekiplerine yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber | Edirne'de alkollü araç kullanan sürücüler polis ekiplerine yakalandı

21.02.2022 00:01
Son dakika haber | Edirne'de alkollü araç kullanan sürücüler polis ekiplerine yakalandı

Son dakika gündem haberi... Edirne'de alkollü araç kullanan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Edirne'de alkollü araç kullanan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla farklı noktalarda denetimler yaptı.

Kısa süreli denetimlerde sürücülerin alkol aldıktan sonra direksiyona geçmesini önlemeyi hedefleyen ekipler, uygulama noktalarında belge ve alkol muayenesi yaptı.

Denetimlerde yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 sürücü ile eksik belge ve kural ihlali yapan 5 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 60'dan fazla araç kontrol edildi.

Son dakika haber | Edirne'de alkollü araç kullanan sürücüler polis ekiplerine yakalandı

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Edirne'de alkollü araç kullanan sürücüler polis ekiplerine yakalandı Son dakika haber | Edirne'de alkollü araç kullanan sürücüler polis ekiplerine yakalandı Önce denetim, sonra doğum günü Önce denetim, sonra doğum günü Muğla'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı Muğla'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Tragger, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Edirne'de alkollü araç kullanan sürücüler polis ekiplerine yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:49 Fatih Terim, eski ekibiyle bir araya geldi! Taraftarlar İmparator'un son halini yorum yağmuruna tuttu
23:40 Meteoroloji bu haftaya dikkat çekti! Kar ve yağmur tüm yurdu etkisi altına alacak
23:30 Son Dakika: Marmara Denizi'nde korkutan deprem! 4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi
23:29 Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem! AFAD, açıklama yaptı: Olumsuz bir ihbar bulunmuyor
23:17 Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten olay fotoğraf! Sosyal medya yıkıldı
23:17 Bir açıklama da Migros işçilerinden! Zaferlerini trafik kazasında ölen Soma işçilerine adadılar!
22:50 Ünlü müzisyen İbrahim Tatlıses isyan etti: 11 senedir ben sahnelerde yokum, neredeler?
22:23 Ahbap derneği kurucusu Haluk Levent'ten Migros açıklaması: Tüm sorunlar çözüldü
22:20 Zıplayarak kullandığı penaltı gündem oldu! Serdar Dursun sosyal medyanın gündeminde
22:13 6'lı liderler toplantısının davetiyesi dikkat çekti! İsimler alfabetik sıraya göre yazılmış
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 00:22:55. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Edirne'de alkollü araç kullanan sürücüler polis ekiplerine yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement