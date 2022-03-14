Son dakika haber | Edirne'de askeri araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 askeri personel yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Edirne'de askeri araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 askeri personel yaralandı

14.03.2022 11:01
Son dakika haber | Edirne'de askeri araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 askeri personel yaralandı

Son dakika haberleri... Edirne'de askeri araçla tırın çarpışması sonucu iki askeri personel yaralandı.

Edirne'de askeri araçla tırın çarpışması sonucu iki askeri personel yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne-Kapıkule kara yolunun 8. kilometresinde, Alen R. idaresindeki SK 3672 BB plakalı tır ile "cemse" tabir edilen Nuri K. kontrolündeki askeri araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle askeri araç yoldan çıktı.

Kazada yaralanan askeri personeller Nuri K. ile Bestami G, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haber | Edirne'de askeri araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 askeri personel yaralandı
Son dakika haber | Edirne'de askeri araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 askeri personel yaralandı

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Tragger, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Edirne'de askeri araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 askeri personel yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Edirne'de askeri araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 askeri personel yaralandı - Son Dakika
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