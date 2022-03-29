Son dakika haber! Edirne'de bir evde aynı aileden 4 kişi ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber! Edirne'de bir evde aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

29.03.2022 11:59
Son dakika haber! Edirne'de bir evde aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Son dakika haberlerine göre Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir evde aynı aileden dede, baba, anne ve oğul 4 kişi ölü bulundu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir evde aynı aileden dede, baba, anne ve oğul 4 kişi ölü bulundu.

İlçeye bağlı Elmalı köyünde aileden haber alınamaması üzerine vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Mehmet, Mehmet, Filiz ve Anıl Güner'in hareketsiz olarak yerde yatarken gördü.

Yapılan kontrolde 4 kişinin de silahla öldürüldüğü tespit edildi.

Son dakika haber! Edirne'de bir evde aynı aileden 4 kişi ölü bulundu
Son dakika haber! Edirne'de bir evde aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

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Uzunköprü, Jandarma, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Edirne'de bir evde aynı aileden 4 kişi ölü bulundu - Son Dakika


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