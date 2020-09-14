Son dakika haber: Edirne'de çifte cinayet; 2 kişiyi öldürüp kaçtı (2) - Son Dakika

TESLİM OLDU, TUTUKLANDI
Edirne'nin Enez ilçesinde, önce lokantada birlikte yemek yediği Ergün Balcı'yı, daha sonra ise kahvede oturan Sebahattin Işık'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Ahmet Y., jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 22:37 - Kaynak: DHA
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